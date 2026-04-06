Aysa adelantó cortes en el servicio en los Lanús, Avellaneda, Quilmes y Varela

Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que continuará durante esta semana con su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense, lo que podría generar afectaciones temporales en el normal funcionamiento del servicio de agua potable.

Según el cronograma difundido, las tareas se llevarán a cabo entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril, con trabajos programados en los partidos de Lanús, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, en franjas horarias que se extienden, en su mayoría, entre las 8 y las 18.

En el partido de Lanús, las intervenciones se realizarán entre el lunes 6 y el miércoles 8 de abril, afectando a las localidades de Remedios de Escalada, Lanús Este y Oeste. Las zonas alcanzadas comprenden un amplio radio delimitado por arterias como Castro Barros, avenida Hipólito Yrigoyen, avenida Rosales y 20 de Septiembre, entre otras.

En Avellaneda, las tareas se concentrarán en la localidad de Gerli entre el martes 7 y el jueves 9 de abril, dentro de un perímetro delimitado por calles como Crisólogo Larralde, Camino General Belgrano y Lacarra.

Por su parte, en Florencio Varela, los trabajos se desarrollarán en dos etapas. La primera será entre el lunes 6 y el jueves 9 de abril en la localidad de Ingeniero Allan, mientras que una segunda intervención está prevista para el viernes 10 en Gobernador Julio Costa. En ambos casos, las tareas se concentrarán en sectores delimitados por calles internas y avenidas principales de cada barrio.

En tanto, el martes 7 y miércoles 8 de abril, las obras se trasladarán al partido de Quilmes, donde podrían verse afectados los barrios de Wilde, Don Bosco y Bernal, tanto en su sector este como oeste. El área de trabajo incluye importantes corredores como las avenidas San Martín, Dardo Rocha y el Acceso Sudeste.