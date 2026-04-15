Cortes de agua en Lomas de Zamora: AySA realiza trabajos de emergencia y afecta el servicio

La empresa AySA informó cortes de agua en Lomas de Zamora, Turdera y Temperley por tareas de emergencia que podrían afectar el suministro hasta la tarde de este miércoles.

La empresa AySA informó cortes de agua en Lomas de Zamora, Turdera y Temperley por tareas de emergencia que podrían afectar el suministro hasta la tarde de este miércoles.

La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció cortes de agua en Lomas de Zamora debido a trabajos de emergencia que se llevan adelante en distintas zonas del distrito. El servicio podría verse afectado en el partido de Lomas de Zamora, más precisamente en las localidades de Turdera y Temperley hasta las 18:00, según el comunicado oficial.

El área comprometida comprende el perímetro delimitado por las avenidas Eva Perón, Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, junto a las calles Joaquín V. González, Carlos Nico David y Pedernera. Desde la empresa señalaron que estas tareas son necesarias para resolver inconvenientes en la red y garantizar el normal funcionamiento del servicio en las próximas horas.

Ante esta situación, AySA recomendó a los usuarios comunicarse a través de sus canales oficiales de atención, como la línea telefónica 0800-321-2482, disponible las 24 horas, o sus redes sociales. Además, quienes no estén directamente afectados pueden gestionar reclamos mediante WhatsApp o el sitio web oficial.

En paralelo, la compañía también lleva adelante una obra en Parque Avellaneda tras la rotura de una cañería provocada por una empresa contratista. Esto generó el cierre de válvulas y podría ocasionar baja presión o falta de agua en barrios como Villa Lugano, Villa Riachuelo, así como en zonas de Villa Fiorito, Ingeniero Budge y Banfield.