Talleres y Dock Sud se enfrentan en el Estadio de los inmigrantes. Quiere llegar a la cima.

Talleres y Dock Sud se enfrentan en el Estadio de los inmigrantes. Quiere llegar a la cima.

Talleres visita a Dock Sud, por la Fecha 20 de la competencia de la Primera B, con el claro objetivo de volver a la cima (que había conseguido transitoriamente durante el fin de semana pasado).

El partido se disputará el sábado, desde las 15.30, en Estadio de los Inmigrantes. Transmite LPF Play.

El Tallarín es escolta con 37 puntos, producto de 11 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Quedó a uno del líder Excursionistas y el objetivo es claro: llegar a la cima (objetivo que había concretado de forma transitoria el fin de semana pasado)