Brown de Adrogué se volvió con un punto de Zárate

Lucas Galván anotó para el Tricolor sobre el final del encuentro, en el Estadio Gigante de Villa Fox.

Lucas Galván anotó para el Tricolor sobre el final del encuentro, en el Estadio Gigante de Villa Fox.

Brown de Adrogué empató 1-1 Defensores Unidos, en un partido válido por la Fecha 20 de la competencia de la Primera B, que se disputó esta tarde en el Estadio Gigante de Villa Fox de Zárate. Lucas Galván anotó para el Tricolor sobre el final del encuentro.

Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Lucas Césare (Agustín González), Jonatan Bogado, Elian Robles (Tomás Patrizio), Dante Cardozo, Víctor Galeano (Nahuel Cerulo), Alexis Castaño (Luciano González), Bruno Báez, Matías Sproat, Braian Guerrero (Lucas Galván).

El primer tiempo terminó sin goles. Si bien la visita tuvo mejor manejo de la pelota, no pudo abrir el marcador y se fue al descanso con la mente puesta en generar más presión en el complemento. Lucas Cesare vio la amarilla a los 26 minutos.

A los 11 del complemento, CADU marcó la ventaja: Lo hizo Patroni. El Tricolor no dejó de buscar, pero el empate llegó en el final, Lucas Galván fue el encargado de anotar y salvar la tarde en Zárate.

El Tricolor tiene 19 puntos, producto de cuatro victorias, siete empates y ocho derrotas, y se encuentra en las puertas de la zona de descenso. En la próxima fecha, enfrentará a Argentino de Quilmes en el Estadio Pablo Comelli.