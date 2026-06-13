Los Andes quiere acercarse al líder

Los Andes enfrentará mañana a Mitre en Santiago del Estero, por la Fecha 18 de la Primera Nacional.

Los Andes enfrentará mañana a Mitre en Santiago del Estero, por la Fecha 18 de la Primera Nacional.

Los Andes viene de un empate y aspira a volver a sumar de a tres en el encuentro válido por la Fecha 18 de la competencia de la Primera Nacional. Para ello, viaja a Santiago del Estero.

Los Andes enfrentará a Mitre este domingo, desde las 16, en el Estadio Doctores José y Antonio Castiglione. Maximiliano Macheroni es el árbitro designado. Transmite LPF Play.

El Milrayitas quedó cuarto en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, con 26 puntos (producto de siete victorias, siete empates y dos derrotas), a cinco del líder Morón.

Entre las últimas novedades, el club informó que “se ha concretado la regularización total de la deuda mantenida con AySA, correspondiente al período comprendido entre 2014 y 2026″, y celebró que Lautaro Linares fue convocado para integrar la Selección Juvenil del Ascenso.

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