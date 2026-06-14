Colapinto sumó puntos en Barcelona y Hamilton logró su primera victoria con Ferrari

Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Barcelona y volvió a sumar para Alpine, mientras que Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari en una definición emocionante de la Fórmula 1.

Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Barcelona y volvió a sumar para Alpine, mientras que Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari en una definición emocionante de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Barcelona dejó una jornada histórica para la Fórmula 1. Lewis Hamilton se quedó con la victoria y logró su primer triunfo como piloto de Ferrari en la octava fecha del campeonato. Por su parte, Franco Colapinto completó una sólida actuación al finalizar octavo y sumar puntos por sexta vez desde su llegada a Alpine.

El piloto argentino había partido desde la 13ª posición y rápidamente ganó lugares para acercarse a la zona de puntos. A pesar de una parada en boxes en las primeras vueltas y de recibir la orden de cederle la posición a su compañero Pierre Gasly, el pilarense mantuvo un ritmo competitivo durante toda la carrera y se mantuvo en la pelea por el Top 10.

En la parte final de la competencia, varios abandonos modificaron el clasificador. El italiano Kimi Antonelli, que marchaba segundo, sufrió una falla mecánica y debió desertar. También abandonó Charles Leclerc, situación que favoreció el avance de Colapinto, quien terminó octavo, mientras que Gasly concluyó séptimo para completar una gran cosecha de puntos para Alpine.

Hamilton construyó su victoria tras una estrategia acertada durante un período de safety car y resistió los ataques de los Mercedes en las vueltas decisivas. El británico estuvo acompañado en el podio por sus compatriotas George Russell, segundo, y Lando Norris, tercero. Con este resultado, el siete veces campeón del mundo cortó una sequía de dos años sin triunfos y se posicionó como escolta en el campeonato de pilotos.

Tras la carrera, Colapinto destacó el rendimiento del equipo y el resultado conseguido en Catalunya. “Sumamos puntos con los dos autos, fue un día muy positivo. Fue una carrera positiva, contentos con la performance del equipo”, expresó el argentino, que continúa consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.