Franco Colapinto terminó sexto en Canadá y sigue haciendo historia en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a destacarse en la máxima categoría y cerró un fin de semana brillante en el Gran Premio de Canadá. El corredor de Pilar finalizó sexto en el Circuito Gilles Villeneuve y ratificó el enorme momento que atraviesa con Alpine, consolidándose como una de las grandes apariciones de la temporada en la Fórmula 1.

La expectativa alrededor del bonaerense creció desde la clasificación del sábado, donde logró meterse entre los diez mejores en una jornada compleja por las bajas temperaturas y la amenaza constante de lluvia sobre Montreal. Colapinto largó desde la décima posición, pero rápidamente mostró un ritmo competitivo que le permitió avanzar en el clasificador con maniobras precisas y una gran administración de neumáticos.

Durante la carrera, el argentino sostuvo un rendimiento sólido frente a pilotos y escuderías de mayor experiencia. Con inteligencia para aprovechar los incidentes en pista y defenderse de los ataques de sus perseguidores, llevó su Alpine hasta la sexta colocación, sumando puntos importantes tanto para el campeonato de pilotos como para el de constructores. Además, en la Sprint había terminado noveno, cerrando así un fin de semana altamente positivo.

Con este resultado, Colapinto confirma que su irrupción en la Fórmula 1 ya no es una sorpresa sino una realidad concreta para el automovilismo argentino. Su actuación en Canadá alimenta la ilusión de los fanáticos y posiciona nuevamente a la Argentina en los primeros planos del deporte motor internacional.

Grilla final del Gran Premio de Canadá