Colapinto terminó octavo en el GP de Miami y sumó puntos en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto igualó su mejor resultado en la categoría al finalizar octavo en el Gran Premio de Miami y sumar cuatro puntos clave en el campeonato.

El piloto argentino Franco Colapinto igualó su mejor resultado en la categoría al finalizar octavo en el Gran Premio de Miami y sumar cuatro puntos clave en el campeonato.

El argentino Franco Colapinto finalizó en la octava posición en el Gran Premio de Miami y volvió a destacarse en la máxima categoría del automovilismo. Con este resultado, igualó su mejor desempeño en la Fórmula 1 y logró sumar cuatro puntos importantes. La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio.

Colapinto tuvo un arranque complicado y perdió posiciones en las primeras vueltas, aunque logró recuperarse y escalar hasta la sexta colocación tras un trompo de Max Verstappen. Sin embargo, el argentino fue superado por Lewis Hamilton en una maniobra que fue revisada por los comisarios, quienes finalmente consideraron que la acción fue reglamentaria.

La carrera tuvo momentos de tensión cuando en la sexta vuelta ingresó el auto de seguridad por un choque entre Isack Hadjar y Pierre Gasly. En ese contexto, el piloto oriundo de Pilar mostró un gran ritmo con neumáticos medios y llegó a ubicarse en la cuarta posición gracias a las detenciones en boxes de otros competidores.

En el tramo final, Colapinto realizó su parada en boxes a falta de poco más de 20 vueltas, lo que lo relegó nuevamente al octavo lugar. Desde allí sostuvo un ritmo competitivo hasta la bandera a cuadros, cerrando una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 y consolidando su crecimiento en la categoría.