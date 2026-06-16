A dos años, comienza el juicio por la desaparición de Loan

Este martes comienza el juicio por "sustracción y ocultamiento", a dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

Este martes comienza el juicio por "sustracción y ocultamiento", a dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el juicio por sustracción y ocultamiento comienza hoy en la provincia de Corrientes, donde se espera que las defensas planteen diversas nulidades con el objetivo de impedir el proceso.

El juicio comienza con audiencias los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el debate continuará todos los miércoles y jueves.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

En la causa principal serán juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

De acuerdo con las constancias de la causa, Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, luego de participar de un almuerzo familiar y dirigirse posteriormente hacia una zona de monte junto a otros menores y adultos presentes en el lugar.