La familia de Lucas Escalante confirma la postergación del juicio

El juicio por la desaparición de Lucas Escalante y el asesinato de Lautaro Morello debía comenzar la semana próxima pero fue suspendido.

El juicio por la desaparición de Lucas Escalante y el asesinato de Lautaro Morello debía comenzar la semana próxima pero fue suspendido.

Fue postergado el juicio por las desapariciones y crímenes de Lucas Escalante y Lautaro Morello, los dos jóvenes que fueron vistos por última vez el 9 de diciembre de 2022 en Florencio Varela.

Romina Escalante, hermana de Lucas, confirmó a la agencia NA la suspensión. La decisión se basa en que las defensas de los acusados informaron que les faltan presentar pruebas. El juicio debía comenzar el 13 de abril, pero ante la postergación aún no hay fecha confirmada.

Los acusados que llegan a juicio son Francisco Centurión, ex jefe de Interpol de la provincia de Buenos Aires, su hijo Cristian Centurión y su sobrino Maximiliano Centurión, así como también otros efectivos implicados.

En esta causa ya hay un condenado. Se trata de Sergio Argañaraz, ex comisario de la Seccional 4 de la Policía Bonaerense, quien recibió una pena de 3 años de prisión efectiva por encubrimiento.

El caso

Lautaro y Lucas desaparecieron el 9 de diciembre de 2022 en Florencio Varela cuando salieron a festejar un partido de la Selección argentina en el Mundial de Qatar.

Morello fue hallado muerto días después en un descampado de Guernica. La autopsia reveló que murió por asfixia y que durante su secuestro fue torturado: tenía un dedo cortado y múltiples fracturas.

Mientras que Escalante todavía continúa desaparecido. Los investigadores confirman que también fue asesinado, pero su cuerpo sigue sin aparecer.