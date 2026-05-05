Apareció el nene que era buscado en Corrientes

"Apareció sano y salvo", confirmó el abuelo del nene que era buscado intensamente en Corrientes. El padre fue demorado.

"Apareció sano y salvo", confirmó el abuelo del nene que era buscado intensamente en Corrientes. El padre fue demorado.

“Apareció sano y salvo. Estamos viajando hacia el lugar”, confirmó hace instantes el abuelo del nene que era buscado desesperadamente en Corrientes. El padre se lo había llevado y fue detenido.

Juan Riquelme, el abuelo del nene, confirmó el hallazgo del menor en la zona de “El Duraznillo” en la provincia de Corrientes.

El Ministerio de Seguridad había activado el Alerta Sofía por la desaparición del chiquito de 6 años, que había sido visto por última vez el domingo pasado. El padre del menor quedó detenido.