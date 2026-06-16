Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida: el cortejo fúnebre se detuvo frente a su domicilio y recibió un emotivo homenaje

La expresidenta Cristina Kirchner participó este martes de una conmovedora despedida a Taty Almeida cuando el cortejo fúnebre de la histórica referente de derechos humanos se detuvo frente a su departamento en Constitución. Familiares, militantes y allegados compartieron un emotivo momento de reconocimiento a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

La expresidenta Cristina Kirchner participó este martes de una conmovedora despedida a Taty Almeida cuando el cortejo fúnebre de la histórica referente de derechos humanos se detuvo frente a su departamento en Constitución. Familiares, militantes y allegados compartieron un emotivo momento de reconocimiento a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió este martes a Taty Almeida durante el recorrido del cortejo fúnebre que trasladó los restos de la dirigente de derechos humanos hacia el Cementerio de Chacarita. El vehículo que transportaba el féretro se detuvo durante algunos minutos frente al domicilio de la exmandataria, ubicado en la calle San José 1111, donde un grupo de militantes también rindió homenaje a Almeida.

En un momento cargado de emoción, Fabiana Almeida, hija de Taty, tomó un megáfono para agradecer el acompañamiento de Cristina Kirchner y de quienes se acercaron a despedir a su madre. “Gracias. Mamá ya está con Ale. Sabés que te amamos”, expresó inicialmente. Luego agregó: “Gracias Cristina, vos tendrías que haber estado acá al lado acompañándonos. Gracias de corazón”, en referencia al vínculo que unió durante años a la dirigente de derechos humanos con la exjefa de Estado.

Minutos después de conocerse el fallecimiento de Almeida, ocurrido el domingo a los 95 años, Cristina Kirchner había publicado un mensaje en sus redes sociales para despedirla. “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”, escribió junto a una fotografía de la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El velatorio de Taty Almeida se desarrolló desde el lunes en un clima de profunda emoción y reconocimiento popular. Cientos de personas se acercaron para darle el último adiós, entre ellas dirigentes políticos, organismos de derechos humanos, militantes y ciudadanos. La ceremonia se realizó a cajón cerrado, acompañada por una fotografía de Almeida y el histórico pañuelo blanco con el nombre de su hijo, Alejandro Almeida, desaparecido durante la última dictadura militar.

Las largas filas de asistentes reflejaron la trascendencia de una figura que dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de verdad y justicia. “Se fue un cuerpo cansado, pero todo lo demás queda y se multiplica. El amor, la militancia y la unidad”, expresó una de las personas presentes en la despedida. Los restos de Almeida fueron trasladados este martes al Cementerio de Chacarita, donde familiares, amigos y compañeros de lucha le dieron el último adiós.