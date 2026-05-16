El peronismo de Lomas de Zamora se movilizó en apoyo a Cristina

"Con esa consigna de que 'lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida', la verdad, me rompieron el corazón", dijo Cristina en un mensaje a la militancia.

"Con esa consigna de que 'lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida', la verdad, me rompieron el corazón", dijo Cristina en un mensaje a la militancia.

En una masiva manifestación, miles de vecinos, agrupaciones políticas y expresiones culturales lomenses marcharon hacia el domicilio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111 de Constitución. Respondió con un emotivo mensaje de audio.

La convocatoria, con el objetivo de expresar su apoyo y reclamar por su liberación, estuvo impulsada por el intendente y vicepresidente del PJ bonaerense, Federico Otermín, y la presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora, Daniela Vilar.

La jornada no solo contó con una masiva presencia de la militancia peronista, sino también con la participación de cientos de familias lomenses, clubes de barrio, murgas de la zona y la emblemática orquesta de vientos de Fiorito, que colmaron las inmediaciones de la residencia con cantos, música y consignas de respaldo a la ex mandataria.

Además de Otermín y Vilar estuvieron presentes la diputada nacional Natalia Zaracho, la diputada provincial Evi Limone y el senador provincial Adrián Santarelli.

El emotivo agradecimiento de Cristina

Desde su balcón, la ex mandataria pudo registrar el despliegue y el calor de la gente que se acercó hasta San José 1111. Minutos más tarde de iniciada la concentración, Cristina hizo llegar un emotivo mensaje de audio dirigido directamente a los referentes políticos y a la militancia.

“Fede, Dani, déjenme decirles que muchas gracias y que estuvo increíble. Con esa consigna de que ‘lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida’, la verdad, me rompieron el corazón”, expresó visiblemente conmovida.

“Un abrazo muy grande, decile a todos los compañeros, a todas las compañeras que llegaron hasta acá, que se movilizaron, que saludaron, que cantaron, que bailaron, a las murgas, a los de la orquesta de viento de Fiorito… lo que pude divisar de acá del balcón. A todos y a todas, muchísimas gracias de corazón”, completó.