Lomas de Zamora: 150 empleos en riesgo por el cierre del Sanatorio del Parque



El cierre temporal del Sanatorio del Parque, también conocido como Clínica Privada 2 de Abril, dejó en riesgo alrededor de 150 puestos de trabajo en Lomas de Zamora y expuso una crisis sanitaria con impacto directo en pacientes y trabajadores.

La institución atribuyó la suspensión de la atención a una deuda de PAMI superior a $3.500 millones por prestaciones realizadas desde diciembre de 2025.

El conflicto escaló esta semana cuando ATSA Zona Sur advirtió que hay trabajadores con parte de abril impaga, mayo adeudado, despidos y suspensiones. El gremio anticipó que pediría la conciliación obligatoria para preservar los puestos laborales.

La situación también afectó a afiliados de PAMI que estaban internados y debieron ser derivados a otros centros de salud, según publicaciones regionales.

El expediente quedó abierto en el plano laboral y sanitario, con reclamos por salarios adeudados, continuidad de los trabajadores y definición sobre la atención de pacientes derivados.

Desde PAMI señalaron que la Clínica 2 de Abril no pertenece al Instituto, sino que formaba parte de la red de prestadores contratados para la atención de afiliados. En ese sentido, explicaron que una auditoría realizada el 1 de abril de 2026 concluyó que el establecimiento presentaba un riesgo prestacional “elevado/severo”, con sobreocupación, déficits críticos de personal, equipamiento y bioseguridad, además de fallas en la trazabilidad de la atención.

Tras los resultados de la inspección, el organismo interrumpió los pagos al centro de salud mientras avanzaba la investigación administrativa. Posteriormente, la clínica intimó a PAMI mediante carta documento para retirar a los afiliados internados entre el 13 y el 15 de junio en caso de no percibir los pagos reclamados.

Frente a esa situación, el Instituto resolvió rescindir el contrato con el prestador y dispuso el traslado de los 68 afiliados que permanecían internados hacia otros establecimientos de la zona. Desde PAMI aseguraron que los pacientes continúan recibiendo atención médica y que se encuentra en proceso la reasignación de cápitas a otros centros de salud cercanos.