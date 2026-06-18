Villarruel desafía a Milei y confirma su presencia en Rosario por el Día de la Bandera

La postura de Villarruel ya había quedado expuesta días atrás cuando elevó una nota formal al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para exigir su comparecencia ante el Senado en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.

La postura de Villarruel ya había quedado expuesta días atrás cuando elevó una nota formal al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para exigir su comparecencia ante el Senado en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.

La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que participará este fin de semana de los actos por el Día de la Bandera en Rosario, en una nueva señal de tensión con el presidente Javier Milei y la Casa Rosada. Desde su entorno sostienen que asistirá al acto oficial en el Monumento a la Bandera, pese a las diferencias protocolares con el Gobierno nacional.

La confirmación llegó a través de las redes sociales de Villarruel, donde destacó su vínculo personal con la ciudad santafesina. “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, expresó la titular del Senado.

La decisión de participar del acto oficial en el Monumento Nacional a la Bandera profundiza la distancia política que mantiene con el presidente Milei. Según trascendió, desde el entorno de la vicepresidenta consideran que cualquier cuestión vinculada al protocolo deberá ser resuelta por el área de ceremonial del Gobierno, ratificando así su intención de estar presente en una de las principales celebraciones patrias del país.

La postura de Villarruel ya había quedado expuesta días atrás cuando elevó una nota formal al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para exigir su comparecencia ante el Senado en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. La vicepresidenta recordó que el funcionario debe concurrir periódicamente al Congreso para brindar informes de gestión y cuestionó que no lo haya hecho desde que asumió el cargo en noviembre de 2025.

Con este nuevo movimiento, Villarruel vuelve a marcar diferencias con la administración libertaria y suma un nuevo capítulo a la creciente interna que atraviesa la cúpula del Gobierno nacional. La presencia de la vicepresidenta en Rosario, en una fecha cargada de simbolismo patrio, promete convertirse en uno de los focos políticos del fin de semana.