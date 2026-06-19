Temperley recibe a San Martín de Tucumán

El encuentro, válido por la Fecha 4 de la competencia de la Zona B de la Primera Nacional, se disputará mañana, desde las 16.

El encuentro, válido por la Fecha 4 de la competencia de la Zona B de la Primera Nacional, se disputará mañana, desde las 16.

Temperley, que viene de una goleada, recibirá mañana a San Martín de Tucumán por la Fecha 4 de la competencia de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 16, en el Estadio Alfredo Beranger. Transmisión de LPF Play. Felipe Viola será el encargado de impartir justicia.

Refuerzo

El Club Atlético Temperley informó que Alejandro Melo es nuevo refuerzo del plantel profesional. El extremo de 30 años firmo su contrato por 18 meses, llega proveniente de Estudiantes.

Vale recordar que el club había anunciado que tanto Gian Nardelli como Gabriel Esparza ya no forman parte del plantel profesional, luego de acordar la rescisión de su contrato en una decisión consensuada entre ambas partes.