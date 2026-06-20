Los Andes quiere estirar su buen momento

Los Andes enfrentará mañana a Deportivo Madryn, por la Fecha 4 de la competencia de la Primera Nacional. Está a cinco del líder y quiere acortar la distancia.

Los Andes enfrentará mañana a Deportivo Madryn, por la Fecha 4 de la competencia de la Primera Nacional. Está a cinco del líder y quiere acortar la distancia.

Los Andes, que viene de una goleada y apuesta a estirar su buen momento, visitará mañana a Deportivo Madryn con el único objetivo de acortar distancia con el líder Morón. El rival también se encuentra en zona de Reducido y tiene sus propias aspiraciones.

El partido, válido por la Fecha 4 de la competencia de la Primera Nacional, se disputará el domingo, desde las 15, en el Estadio Abel Sastre. Daniel E. Zamora es el árbitro designado. Transmisión en vivo por http://lpfplay.com.

El Milrayitas está tercero en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, con 29 puntos (producto de ocho victorias, siete empates y dos derrotas), a cinco del líder Morón. El rival también se encuentra en zona de Reducido.

Feria de emprendedores

Este sábado, Los Andes realizará una feria de emprendedores en el predio de Portela 1630, de 14 a 18. “Te esperamos para compartir una jornada llena de propuestas locales y apoyar el trabajo de los emprendedores”, convocan.

“Vas a encontrar, artesanías, gastronomía, cosmética, indumentaria, decoración para el hogar, accesorios y más”, reza la invitación a la comunidad milrayitas y vecinos, en la previa al Día del Padre, por lo que es una opción ideal para buscar el regalo.