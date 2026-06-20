Montiel sería baja ante Austria

El entrenador de la Selección deberá rearmar el equipo titular, contemplando la lesión del lateral.

El entrenador de la Selección deberá rearmar el equipo titular, contemplando la lesión del lateral.

El lateral de la Selección Argentina Gonzalo Montiel sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha y se perdería la convocatoria para la segunda fecha, ante Austria.

Fue titular ante Argelia, tuvo que comenzar el entrenamiento del jueves pasado de forma diferenciada, con trabajos de gimnasio para intentar evitar una sobrecarga.

El lateral derecho venía de recuperarse de un desgarro en el propio cuádriceps derecho, que marginó su participación en los últimos partidos eliminatorios del Torneo Apertura.

La Selección se medirá con su par austriaco este lunes 22 de junio a las 14:00 (horario argentino), con el objetivo de asegurar el primer puesto en el grupo J.