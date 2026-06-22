Almirante Brown: auxiliares de la educación se capacitaron en la Ley Lucio

Doscientos auxiliares de la educación de Almirante Brown completaron y aprobaron la sexta cohorte de la capacitación federal en la Ley Lucio, una herramienta clave para fortalecer la prevención, la detección temprana y la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas.

La propuesta fue impulsada de manera articulada entre el Municipio de Almirante Brown y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en el marco de las políticas públicas orientadas al cuidado integral de las infancias y adolescencias, y del compromiso de la Universidad con la formación comunitaria y el trabajo territorial.

La capacitación tuvo como objetivo brindar herramientas para identificar posibles situaciones de vulneración de derechos en el ámbito escolar, fortaleciendo el rol de las y los auxiliares en la detección, intervención y comunicación de estos casos a los equipos directivos y a los organismos correspondientes.

La formación se enmarca en la Ley Nacional N° 27.709, conocida como Ley Lucio, sancionada en 2023 con el objetivo de fortalecer la prevención y detección temprana de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes a través de un plan federal de formación continua, permanente y obligatoria.

Estuvieron presentes en la entrega de certificados, la jefa de Gabinete del Municipio de Almirante Brown, Paula Eichel, el secretario de Extensión de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko, y el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, en representación de las instituciones que llevaron adelante la iniciativa.