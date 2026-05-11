Almirante Brown: inscriben a diplomaturas orientadas al empleo y la formación profesional

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la inscripción a nuevas diplomaturas de Extensión orientadas a fortalecer la formación profesional en áreas hoy muy demandadas por el mercado laboral.

La propuesta de la Secretaría de Extensión incluye trayectos en Marketing Digital, Diseño UX/UI y Diseño Gráfico, tres campos estratégicos atravesados por la comunicación, la creatividad y las tecnologías digitales.

Las cursadas comenzarán a partir de la tercera semana de mayo. La diplomatura en Marketing Digital se dictará los lunes de 9 a 11; la de UX/UI, los martes de 19 a 21; y la de Diseño Gráfico, los miércoles de 19 a 21.

Quienes deseen inscribirse deben poseer título secundario y conocimientos básicos de informática y realizar el trámite a través del SIU Guaraní de la Secretaría de Extensión. En este sentido, la Universidad puso un tutorial de inscripción para acompañar a quienes deseen anotarse.

Diplomaturas de Extensión: una propuesta de futuro

La Diplomatura en Diseño UX/UI, está orientada a la creación de productos y servicios digitales funcionales, intuitivos y centrados en las personas. La formación está dirigida a estudiantes, diseñadores, desarrolladores y a quienes busquen incorporar herramientas para pensar experiencias digitales accesibles y eficaces.

Por su parte, la Diplomatura en Marketing Digital, ofrece contenidos vinculados al diseño y la gestión de estrategias en plataformas digitales, redes sociales, publicidad online, SEO, SEM y analítica web. Está pensada tanto para emprendedores como para profesionales interesados en fortalecer sus capacidades para posicionar marcas, desarrollar negocios y conectar con nuevas audiencias.

En tanto, la Diplomatura en Diseño Gráfico propone una formación integral en comunicación visual, con herramientas técnicas y creativas para trabajar sobre diseño, tipografía, color e identidad visual. La propuesta busca que los y las estudiantes puedan desarrollar proyectos concretos y sumar producciones a su portfolio.

Con el objetivo de ampliar el acceso, la UNaB estableció una política de aranceles accesibles que incluye pago en cuotas y descuentos por transferencia.

Estos beneficios alcanzan especialmente a docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad, así como también a empleados de la Municipalidad de Almirante Brown, trabajadores del SIPAB, integrantes de la Unión Industrial local y afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown.