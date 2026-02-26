Almirante Brown: abrió la inscripción a cuatro diplomaturas que mejoran la empleabilidad

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), a través de su Secretaría de Extensión y Bienestar, abrió la inscripción a cuatro diplomaturas 100% virtuales orientadas a demandas concretas del territorio: tecnología aplicada (Internet de las Cosas), seguridad y emergencias en el deporte, gestión de medios digitales y relaciones de trabajo.

Con propuestas de fuerte componente práctico, la UNaB apuesta a formar perfiles actualizados, sumar talento a sectores en crecimiento y mejorar la empleabilidad con herramientas listas para aplicar en entornos reales.

Las diplomaturas se destacan por sus enfoques novedosos, el trabajo con casos y prácticas, y una orientación directa a la resolución de problemas del mundo laboral real.

Además, la UNaB sostiene una política de aranceles accesibles y bonificaciones para estudiantes, graduados y docentes de la UNaB; empleados del Municipio de Almirante Brown; y colaboradores de empresas vinculadas al Parque Industrial y la Unión Industrial de Almirante Brown.

DIPLOMATURA EN INTERNET DE LAS COSAS (IoT)

Cursada virtual los miércoles y viernes de 18 a 20 – Comienza el 25 de marzo y dura 108 horas

La UNaB abre la inscripción a una formación clave para los perfiles híbridos que hoy demanda el mercado laboral. La Diplomatura en IoT permite integrar hardware, software y análisis de datos en la nube para crear soluciones inteligentes en sectores estratégicos como la industria, el agro y las ciudades.

Esta propuesta se apoya en un enfoque práctico donde los cursantes trabajan con microcontroladores y plataformas de vanguardia para resolver problemas reales como monitoreo ambiental, automatización de procesos, captura y transformación de datos en indicadores útiles para la toma de decisiones.

Formulario de inscripción: https://goo.su/ Cvr7e .

DIPLOMATURA EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMPO DE JUEGO Y DEPORTES – 108 horas

Cursada virtual los martes de 18 a 21 – Comienza el 10 de marzo y dura 108 horas

Esta diplomatura está destinada a entrenadores, docentes y referentes de clubes y espacios recreativos para fortalecer la seguridad durante la práctica deportiva. El trayecto forma a los participantes como primer respondiente, con herramientas para evaluar lesiones y brindar primeros auxilios de manera eficaz.

La propuesta responde a la necesidad de profesionalizar la intervención ante situaciones críticas en el ámbito deportivo, desde lesiones leves hasta emergencias que requieren respuestas rápidas y fundamentadas, contribuyendo a la integridad física de deportistas en contextos competitivos y recreativos.

Formulario de inscripción: https://goo.su/ eFyPd

DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE MEDIOS DIGITALES

Cursada virtual los martes de 18 a 21 – Comienza el 16 de marzo y dura 100 horas

Una propuesta orientada a periodistas, emprendedores y estudiantes que busquen liderar proyectos comunicacionales en un ecosistema altamente competitivo. La diplomatura brinda herramientas para transformar ideas en modelos de negocio sustentables, con foco en el streaming, el podcast y las nuevas narrativas.

El programa se destaca por su enfoque práctico que aborda desde la excelencia técnica como iluminación, planos y sonido, hasta el uso estratégico de Inteligencia Artificial para potenciar la producción de contenidos. También incorpora lectura de métricas y construcción de comunidades digitales activas y participativas.

Formulario de inscripción: https://goo.su/ LSb4rS

DIPLOMATURA EN RELACIONES DE TRABAJO

Cursada virtual los jueves de 18 a 20:30 – Comienza el 19 de marzo y dura 100 horas

Esta diplomatura ofrece herramientas prácticas para abordar los desafíos actuales del mundo del trabajo. Orientada a profesionales de Recursos Humanos, delegados y personal de organismos públicos y privados, fortalece capacidades estratégicas para la gestión de conflictos, la negociación colectiva y el manejo de normativas en entornos productivos.

Con una mirada aplicada al día a día laboral, el trayecto aporta una hoja de ruta técnica para intervenir de manera planificada, integrando cumplimiento normativo con una gestión humana que mejore la sustentabilidad de las organizaciones.

Formulario de inscripción: https://goo.su/ YZRnIO .