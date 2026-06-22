La Diócesis de Avellaneda-Lanús recibió en donación la Capilla Mater Admirabilis

La Diócesis de Avellaneda-Lanús informó que las Hermanas de María de Schoenstatt concretaron la donación de la Capilla Mater Admirabilis, ubicada en la localidad lanusense de Valentín Alsina, con el objetivo de que el espacio continúe desarrollando actividades pastorales y religiosas al servicio de la comunidad.

La noticia fue comunicada por el obispo de Avellaneda-Lanús, Marcelo Margni, quien destacó que la cesión del inmueble permitirá preservar la función espiritual y comunitaria que la capilla ha desempeñado durante años.

Según explicó la diócesis, meses atrás se había anunciado el cierre de este espacio pastoral, una decisión que generó preocupación entre los fieles. Sin embargo, durante este período las actividades religiosas continuaron desarrollándose en el salón de la Comunidad Alemana, donde se celebran misas los sábados y se mantienen las tareas de catequesis y los encuentros comunitarios.

Las autoridades eclesiásticas señalaron que la reapertura plena de la capilla requerirá trabajos de mantenimiento y reparación, por lo que convocaron a la comunidad, vecinos y miembros del Movimiento de Schoenstatt a colaborar para recuperar el edificio y garantizar su funcionamiento futuro.

Desde febrero de 2024, el sacerdote Alejandro Zelaya se encuentra a cargo de la capilla como rector y será el referente para quienes deseen colaborar con esta nueva etapa.

La Capilla Mater Admirabilis constituye un espacio de referencia para numerosos fieles de Valentín Alsina y de otras localidades de la región, especialmente para integrantes del Movimiento de Schoenstatt, que reconocen en el lugar un punto significativo de su historia y actividad pastoral.