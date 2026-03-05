Lanús: Motochorros balearon a un suboficial de la Prefectura Naval

Un cabo primero de la Prefectura Naval Argentina, de 31 años, fue herido en un tiroteo que entabló con dos motochorros que intentaron robarle la motocicleta, en un suceso que se registró Valentín Alsina, partido de Lanús, y en el que el suboficial baleó a uno de los asaltantes quienes fueron detenidos por la policía.

Los hechos comenzaron en el cruce de la avenida Presidente Bernardino Rivadavia y Liniers, cuando los ladrones, que se movilizaban en moto, interceptaron a la víctima, identificada como Lucas Juan Cáceres, quien se hallaba de franco y vestido de civil, para robarle la moto Honda XR de 250ccc, que conducía el damnificado.

En esa circunstancia, Cáceres resolvió ofrecer resistencia y se enfrentó a disparos con los individuos, oportunidad en la que resultó herido en la región torácica y, por tal motivo, debió ser conducido de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Evita.

Médicos del centro asistencial operaron al cabo 1° y posteriormente lo enviaron al Hospital Sirio Libanés, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, donde fue sometido a una nueva intervención quirúrgica, tras padecer una hemorragia en el pulmón derecho.

En tanto, uno de los implicados, de 16 años y que había sido baleado en una pierna en ese tiroteo, fue apresado minutos más tarde por las autoridades en la Unidad de Pronta Atención UPA 3, ubicada en la intersección de Coronel Osorio y pasaje Aguirre y, posteriormente derivado al Centro de Menores Almafuerte.

Además, integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones lograron capturar el martes al restante sospechoso, de 18 años, como saldo de un allanamiento.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Tentativa de homicidio agravado y tentativa de robo agravado”, el titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2, doctor Juan Ignacio Colazo, integrante de los tribunales de Avellaneda-Lanús.