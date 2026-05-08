Inseguridad en Lanús: Volvía de comprar y sufrió un violento asalto

Delincuentes arrojaron al piso a una mujer con el objetivo de sacarle las llaves del auto. Fue en Lanús. El video.

Delincuentes arrojaron al piso a una mujer con el objetivo de sacarle las llaves del auto. Fue en Lanús. El video.

Una mujer sufrió un violento asalto cuando regresaba de hacer las compras en Valentín Alsina, partido de Lanús. Dos delincuentes la sorprendieron, la arrojaron al piso y la despojaron de sus pertenencias.

El robo tuvo lugar el 7 de mayo, a las 10.45. La mujer realizó unas comprar y cuando llegó a la casa fue sorprendida por dos asaltantes.

Estacionó el auto, bajó las compras y cuando se disponía a abrir la puerta de la casa, uno de ellos la sujetó para quitarle las llaves del auto. La tiró al piso y ante la resistencia de la víctima, intervino el cómplice.

Tras quitarle las llaves, se dieron a la fuga en el vehículo de la víctima. Las cámaras de seguridad captaron el dramático momento. El vehículo no apareció y los delincuentes se encuentran prófugos.