Inseguridad en Lanús: Volvía de comprar y sufrió un violento asalto

Una mujer sufrió un violento asalto cuando regresaba de hacer las compras en Valentín Alsina, partido de Lanús. Dos delincuentes la sorprendieron, la arrojaron al piso y la despojaron de sus pertenencias.
El robo tuvo lugar el 7 de mayo, a las 10.45. La mujer realizó unas comprar y cuando llegó a la casa fue sorprendida por dos asaltantes.
Estacionó el auto, bajó las compras y cuando se disponía a abrir la puerta de la casa, uno de ellos la sujetó para quitarle las llaves del auto. La tiró al piso y ante la resistencia de la víctima, intervino el cómplice.
Tras quitarle las llaves, se dieron a la fuga en el vehículo de la víctima. Las cámaras de seguridad captaron el dramático momento. El vehículo no apareció y los delincuentes se encuentran prófugos.