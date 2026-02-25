Dantesco incendio en una fábrica de Valentín Alsina

Las llamas se originaron en una fábrica ubicada en Rucci y Liniers. Dotaciones de bomberos de distintos distritos trabajaron para controlar y sofocar el incendio.

Una fábrica de Valentín Alsina se prendió fuego en las últimas horas, generando pánico en los vecinos del barrio. Trabajaron para sofocar las llamas bomberos de diferentes distritos; entre ellos, Avellaneda y Lanús.

El predio afectado se encuentra ubicado en la intersección de las calles Rucci y Liniers, en el partido de Lanús. Se trata de una fábrica textil perteneciente al grupo Tyc.

En un principio, nueve dotaciones de bomberos se acercaron para controlar las llamas. Participaron del operativo bomberos de distintas regiones; Lanús oeste, Lanús, Sarandí, Villa Domínico, Dock Sud y Avellaneda, entre otros.