ATE espera una oferta y presentó un reclamo formal

ATE bonaerense presentó un reclamo forman ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia por la "urgente" convocatoria.

ATE bonaerense presentó un reclamo forman ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia por la "urgente" convocatoria.

La Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires tuvo un primer encuentro, en el marco de la reapertura de paritarias, al igual que docentes y trabajadores de la salud, pero no recibió ninguna oferta. El gremio presentó un nuevo reclamo.

“ATE solicitó la urgente reapertura de las negociaciones paritarias”, informaron a través de redes sociales. El objetivo es darle continuidad a las negociaciones que se reanudaron dursante la segunda semana de junio.

En ese marco, presentó una solicitud formal ante el Ministerio de Trabajo. El sindicato solicitó se cumpla con lo acordado en las instancias previas de negociación colectiva y se convoque nuevamente a la mesa de discusión salarial.

En marzo, los estatales acordaron un aumento del 9 por ciento en tres tramos: el 1,5% abonado en febrero, 5% en el mes de marzo y 2,5% en abril. También se acordó una reubicación excepcional de 1 categoría. Se había acordado que la reapertura de la negociación sería en junio.