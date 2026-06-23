Judiciales bonaerenses reclaman la reapertura de las paritarias

Malestar en la AJB por la falta de convocatoria, cuando ya han tenido su primera reunión los trabajadores estatales, de la salud y docentes.

Malestar en la AJB por la falta de convocatoria, cuando ya han tenido su primera reunión los trabajadores estatales, de la salud y docentes.

El gobierno de Axel Kicillof recibió en la primera mitad del mes a los trabajadores estatales, incluyendo los de la salud, pero aún no ha convocado a los judiciales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), dinámica que se repite.

“La Asociación Judicial Bonaerense presentó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires solicitando la urgente reapertura de la negociación paritaria para las y los trabajadores judiciales bonaerenses”, precisaron desde el gremio.

En la presentación, la AJB señaló la necesidad de “retomar de manera inmediata la discusión salarial ante el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, producto de la inflación, el incremento de las tarifas de servicios y el impacto de la situación económica sobre los ingresos” de los trabajadores.

En las negociaciones de comienzo de año también hubo una demora en el llamado a los judiciales pero, reclamo de por medio, se concretó el encuentro y se alcanzó un acuerdo. ATE y Cicop fueron convocados para la segunda semana de junio, al igual que los docentes reunidos en el FUDB.

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