Paritarias en la Provincia: ¿Qué pasa con los judiciales?

Mientras docentes, estatales y trabajadores de la salud acordaron un aumento del 9% en varios tramos, los judiciales siguen esperando un llamado.

Mientras docentes, estatales y trabajadores de la salud acordaron un aumento del 9% en varios tramos, los judiciales siguen esperando un llamado.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires logró cerrar las paritarias con distintos gremios, la mayorías, pero aún no convocó a los trabajadores judiciales, que reclama una “urgente convocatoria” y un aumento que no pierda con la inflación.

“Luego del paro provincial del 2 de marzo, convocado por el rechazo a la oferta salarial del 3% realizada por el Poder Ejecutivo, claramente insuficiente frente a la inflación y a la pérdida acumulada de nuestros salarios, no ha habido ninguna nueva convocatoria a la paritaria del sector”, advirtieron.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) precisaron que la demora no sólo prolonga la incertidumbre salarial de los trabajadores en actividad sino que impacta directamente sobre los jubilados del sector. Es que el eventual aumento de marzo no será percibido sino hasta fines de abril.

“Resulta mas preocupante si se observa lo ocurrido con otros gremios estatales”, señalan desde las AJB. Vale recordar que tanto docentes como estatales acordaron un aumento del 9% en varios tramos, mientras que el sector de la salud también logró el llamado a la paritaria sectorial.

¿Qué pasa con los judiciales? De acuerdo al gremio, aún no hubo un llamado, tras el rechazo del 3%. “Esta dilación no sólo resulta injustificada sino que profundiza el deterioro salarial que arrastramos desde hace años”, cuestionan.

Destaca, en este marco, la “contundencia” del paro del 2 de marzo, que “demostró que existe voluntad de lucha y organización en todo el Poder Judicial para enfrentar esta situación”.

Exigen la “urgente” convocatoria a paritarias, aumentos que no queden por debajo de la inflación (que fue del 2,9% en febrero) y garantizar que ningún trabajador perciba ingresos por debajo de la línea de pobreza. El pedido contempla un plan de recomposición salarial, la declaración de emergencia del IOMA y la adopción de medidas urgentes para regularizar su funcionamiento.