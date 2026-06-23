Mar del Plata: Uno de los heridos continúa en terapia intensiva

Se trata del joven de 15 años, quien fue intervenido esta madrugada y se encuentra en coma farmacológica. Una joven murió.

Se trata del joven de 15 años, quien fue intervenido esta madrugada y se encuentra en coma farmacológica. Una joven murió.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires actualizó el parte médico de los heridos por el fatal siniestro vial protagonizado por un colectivo en Mar del Plata y confirmó que los seis pacientes internados están “estables”, pero uno de llos está grave. Por el hecho, una joven de 18 años falleció.

Las autoridades confirmaron que los seis ingresados al Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende” se encuentran estables. El paciente de 15 años, que sufrió traumatismos faciales y fractura de un miembro superior, se encuentra internado en Terapia Intensiva.

La familia del joven explicó que empujó a su novia para que no fuera alcanzada por el colectivo, pero no pudo escapar. Su padre reclamó justicia por este dramático hecho, mientras que la madre precisó que esta en coma farmacológico, tras l aintervención que finalizó a la madrugada.

En tanto, el conductor argumentó en el lugar que se quedó sin frenos y ante el nerviosismo perdió el control del colectivo. El test de alcoholemia al chofer dio resultado negativo.

Ahora, tendrá que dar su versión del accidente este martes al mediodía ante la Fiscalía de Delitos Culposos. El viernes se realizarían las pericias mecánica.