Incendios forestales en Mar del Plata: se quemaron 200 hectáreas

Las llamas todavía permanecen activas en algunos sectores de Mar del Plata. Vecinos denuncian que los incendios forestales fueron intencionales.

Mar del Plata y ciudades aledañas están padeciendo fuertes incendios forestales, que ya arrasaron con más de 200 hectáreas, de a cuerdo a información de los bomberos y la policía.

Si bien parte de los incendios están controlados, hay temor debido a los fuertes vientos que suelen registrarse en las zonas afectadas.

En los últimos días se registraron tres focos de gran magnitud, uno en la zona de Acantilados y otros dos en áreas rurales cercanas a los límites del Partido de General Pueyrredon con los distritos de Balcarce y General Alvarado.

Más de 200 hectáreas de pastizales ya fueron consumidas por el fuego en los distintos siniestros. Vecinos denuncian que los incendios fueron intencionales.

Aunque los equipos lograron contener parte del fuego, las llamas todavía permanecen activas en algunos sectores, por lo que continúan las tareas para controlar completamente la situación en los alrededores de Mar del Plata.