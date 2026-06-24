Detuvieron a otro ladrón de picaportes en Gerli

La Policía detuvo en Gerli a un hombre de 31 años acusado del robo de picaportes. Días atrás se había concretado la detención de otra persona, por los mismos motivos, pero en Avellaneda.
El reporte policial indica que las cámaras de seguridad, una vez más, detectaron la maniobra en la intersección de F. Varela y Sargento Cabral.
“Visualizan a un hombre manipulando los picaportes de las viviendas“, precisaron. Cuando los efectivos llegaron a la zona, determinaron el faltante en una casa de Varela al 200.
Tras un rastrillaje por la zona, en calle Bustamante y San Juan lograron divisar al sospechoso, quien tenía en su poder siete picaportes de color dorado y dos destornilladores.