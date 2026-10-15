Desbaratan una red de falsos médicos en el Conurbano sur

Tras cinco años de investigación, la Justicia desarticuló una peligrosa red criminal con base operativa en Florencio Varela que brindaba asistencia médica utilizando personal falso y ambulancias no habilitadas.

El operativo incluyó 40 allanamientos simultáneos concentrados fuertemente en el conurbano sur —Varela, Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Lomas de Zamora—, además de intervenciones en La Plata, Tres de Febrero y CABA, y dejaron un saldo de 9 personas detenidas y otras 20 aprehendidas.

La organización, liderada por una pareja argentino-peruana, montó una empresa de traslados y emergencias privadas para captar contratos millonarios con mutuales y obras sociales de peso, como PAMI, IOMA y OSUTHGRA.

En la práctica, las prestaciones eran realizadas por choferes y acompañantes carentes de formación sanitaria, quienes llegaban a cubrir guardias de 12 y 24 horas asumiendo roles de médicos y enfermeros.

Para enmascarar la operatoria, profesionales de la salud reales alquilaban sus nombres, matrículas y sellos a cambio de pagos periódicos, validando historias clínicas, diagnósticos y recetas apócrifas. El nivel de riesgo al que sometían a los pacientes quedó evidenciado en las más de 30.000 horas de escuchas telefónicas analizadas.

Uno de los episodios más graves registrados en los audios expone a los coordinadores de la banda dándole instrucciones paso a paso por teléfono a su personal sobre cómo suturar una herida abierta a un paciente directamente arriba de la ambulancia.

El esquema se complementaba con una sofisticada estructura de fraude al Estado y lavado de activos. A través de empresas contables vinculadas, la red facturaba servicios de alta complejidad con sobreprecios o cobraba por traslados que nunca se realizaban.

El dinero ilícito era luego canalizado mediante sociedades pantalla, balances adulterados y contratos simulados para blanquearlo en el circuito comercial formal.Durante los procedimientos, coordinados por la UFI N° 1 y el Juzgado de Garantías N° 8 de Florencio Varela, se incautaron siete ambulancias, tres vehículos particulares y autopartes.

Además, se secuestraron $5.780.200 y US$19.368 en efectivo, instrumental quirúrgico, medicamentos, tensiómetros, 87 sellos (tanto de profesionales como de instituciones sanitarias) y gran cantidad de dispositivos electrónicos que serán clave para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.