Decenas de allanamientos en Lanús: seis detenidos

En el marco de varias investigaciones judiciales, la Policía efectivizó 25 allanamientos en Villa Diamante y Villa Industriales, en el partido de Lanús.

En el marco de varias investigaciones judiciales, la Policía efectivizó 25 allanamientos en Villa Diamante y Villa Industriales, en el partido de Lanús.

En medio de los reclamos por inseguridad en Lanús, la Policía de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo decenas de allanamientos en el marco de distintas investigaciones en curso. Los procedimientos dejaron un saldo de seis detenidos.

La Justicia autorizó 25 allanamientos a partir de causas por “amenazas agravadas”, “robo agravado (por el uso de arma de fuego)” y “homicidio en grado de tentativa”. La mayoría de los procedimientos se realizaron en Villa Diamante y uno en Villa Industriales.

Participaron del megaoperativo efectivos de Lanús, Avellaneda, Quilmes y los Grupos Halcón y GAD (apoyo departamental). Seis personas fueron detenidas, dos por venta de droga y cuatro por robo.

Además, secuestraron seis motos, tres cuadros, cinco motores con numeración parcialmente suprimida y otras autopartes. También hallaron pasta base, cocaína y plantas de marihuana.

Intervienen las UFI (Unidad Funcional de Instrucción) 5 y 7, además del Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.