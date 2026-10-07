Avellaneda: Tres detenidos por el robo a un comercio

Dos sospechosos de haber perpetrado el robo fueron detenidos junto a otra persona que tenía un arma de fuego. Nueve allanamientos en Avellaneda.

Dos sospechosos de haber perpetrado el robo fueron detenidos junto a otra persona que tenía un arma de fuego. Nueve allanamientos en Avellaneda.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a tres personas, dos de ellas ya contaban con orden, en una serie de allanamientos que se concretaron en el partido de Avellaneda. Fue por el robo a un comercio en agosto pasado. Secuestraron una pistola y el vehículo usado en el hecho.

En el marco de la investigación por un robo perpetrado el pasado 14 de agosto en un comercio de la avenida Manuel Belgrano al 2500, la Justicia ordenó que se realizaran nueve allanamientos.

Algunos de los objetivos tuvieron resultado negativo, pero en otros casos hubo detenciones. Fueron nueve los allanamiento. En rigor, dos de los sospechosos del robo fueron detenidos, junto a otra persona acusada de tenencia ilegal de arma de fuego.

En los procedimientos, los efectivos secuestraron una pistola calibre 380 con municiones y un vehículo (un Renault Logan) que habría sido utilizado en el hecho delictivo.

Interviene en el caso el Juzgado de Garantías Nº 1 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 1, ambos del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.