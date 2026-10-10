Causa Modelo Lomas: menores imputados y allanamientos

Al menos dos menores fueron imputados en la investigación por desnudar con IA a estudiantes del Modelo Lomas y difundir las imágenes.

Al menos dos menores fueron imputados en la investigación por desnudar con IA a estudiantes del Modelo Lomas y difundir las imágenes.

La Justicia ordenó que se realizaran tres allanamientos, en los cuales se secuestraron dispositivos, en el marco de la investigación por el uso de IA para desnudar a estudiantes del colegio Modelo Lomas y luego comercializar esas imágenes.

Tras la denuncia pública por parte de estudiantes y padres de la institución, la Justicia ordenó tres allanamientos y secuestro de dispositivos. Además, dictó una orden de prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento para resguardar a las víctimas.

Dos menores de 15 años se presentaron ante la Fiscalía para ser notificados de la imputación por el delito de “creación, circulación y eventual comercialización del material“.

La denuncia indica que cuatro estudiantes (de tercero y cuarto año de secundaria) robaron fotos de compañeras de sus perfiles de Instagram para desnudarlas con IA (inteligencia artificial) y difundirlas entre colegios de la zona, Discord y páginas pornográficas.

Las víctimas son entre 40 y 50 chicas que asisten a la institución. Uno de los padres comentó que todo comenzó cuando algunas de las jóvenes comenzaron a recibir mensajes de extraños. Es que los chicos usaron sus nombres reales con su contacto para difundir las imágenes falsas, pero que generan daños reales.

La institución, tras la sentada que logró que el caso tomara relevancia pública, optó por separar a los estudiantes sospechados, quienes finalizarán el año con algún dispositivo y no podrán volver al colegio, ya que les negaron la rematriculación.

Vale mencionar que este caso estalló cuando ya estaba en plena vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, que plantea que los jóvenes pueden ser juzgados y condenados desde los 14 años, pero también impone una pena máxima (15 años).