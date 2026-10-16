Kicillof pidió avanzar con el Canal Magdalena para integrar la logística marítima y fluvial

El gobernador bonaerense planteó la necesidad de concretar la obra para conectar el litoral fluvial con el marítimo, fortalecer la soberanía logística y mejorar la integración de los puertos argentinos. Lo hizo durante la Cumbre de Logística Federal del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El gobernador bonaerense planteó la necesidad de concretar la obra para conectar el litoral fluvial con el marítimo, fortalecer la soberanía logística y mejorar la integración de los puertos argentinos. Lo hizo durante la Cumbre de Logística Federal del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió avanzar con la construcción del Canal Magdalena, al que definió como una obra central para integrar la logística marítima y fluvial de la Argentina. El mandatario realizó el planteo durante su exposición en la Cumbre de Logística Federal del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde advirtió que el país depende de jurisdicciones extranjeras para conectar sus principales ríos con el mar.

“Hoy no tenemos unificada la vía navegable troncal con los puertos de la provincia de Buenos Aires y más al sur”, sostuvo Kicillof, en referencia al recorrido por el canal Punta Indio y las aguas compartidas con jurisdicción de Montevideo, Uruguay. En ese sentido, afirmó que el país está “partido en materia de logística marítima y fluvial” y remarcó que el Canal Magdalena permitiría unir el litoral fluvial con el marítimo. Además, calificó el proyecto como “fundamental” para el desarrollo, la integración, el arraigo y la soberanía nacional.

Durante su discurso, el gobernador vinculó la iniciativa con la necesidad de establecer una estrategia federal de infraestructura y logística, en un escenario internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas de valor, las disputas comerciales y la competencia por corredores estratégicos. También cuestionó la interrupción de la obra pública nacional y señaló que “no hay soluciones provinciales para estrategias nacionales”, al considerar que este tipo de proyectos requieren una planificación integral que excede las competencias de cada jurisdicción.

Por último, Kicillof destacó el potencial productivo de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con 27 puertos, el litoral marítimo más extenso del país, 30 astilleros, más de 100 talleres navales, 40.000 kilómetros de red vial y 15.000 kilómetros de vías ferroviarias. Sin embargo, advirtió que menos de la mitad de las vías ferroviarias se encuentra en funcionamiento. En ese contexto, insistió en la importancia de avanzar con el Canal Magdalena para fortalecer la conectividad y la logística nacional.