Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ubicó al Presidente y al gobernador bonaerense con el 42% de las preferencias en una hipotética segunda vuelta. Además, el estudio reveló que el 28% de los consultados considera que ninguno de los principales dirigentes tiene posibilidades de mejorar el país.

Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ubicó al Presidente y al gobernador bonaerense con el 42% de las preferencias en una hipotética segunda vuelta. Además, el estudio reveló que el 28% de los consultados considera que ninguno de los principales dirigentes tiene posibilidades de mejorar el país.

El relevamiento fue realizado durante octubre de 2026 sobre una muestra de 2.098 personas de todo el país. Además de medir posibles escenarios electorales para las elecciones presidenciales de 2027, el estudio analizó qué modelo de Argentina desean los ciudadanos y cuáles son los dirigentes que consideran capaces de llevarlo adelante.

Uno de los datos centrales fue la evaluación sobre quién tiene más posibilidades reales de mejorar el país. Javier Milei encabezó las respuestas con el 32%, seguido por Axel Kicillof con el 26%. Más atrás quedaron Sergio Massa, con el 7%, y Patricia Bullrich, con el 3%. Sin embargo, el 28% consideró que ninguno de ellos podría mejorar la Argentina y otro 4% manifestó no saber.

La encuesta también reflejó dificultades para retener el respaldo electoral de 2023: aproximadamente uno de cada tres votantes que eligió a Milei en el balotaje frente a Massa aseguró que actualmente no volvería a votarlo. En cuanto a la representación política, Kicillof obtuvo el 31,9% de identificación con el perfil de presidente ideal, Milei alcanzó el 30,7%, Bullrich el 29,9% y Massa el 24,6%.

Qué modelo de país prefieren los argentinos

El informe también identificó diferencias en las preferencias económicas y sociales. El 64% de los encuestados se inclinó por una mayor estabilidad laboral, frente al 32% que priorizó la flexibilidad. A su vez, el 55% manifestó su preferencia por una mayor protección de la producción local, mientras que el 34% optó por una mayor apertura comercial.

En materia de distribución de ingresos, el 53% priorizó la redistribución por encima del reconocimiento al esfuerzo individual. Además, el 57% se manifestó a favor de una mayor presencia del Estado, frente al 37% que prefirió ampliar el papel del mercado.

Por último, el 53% expresó su preferencia por una menor presión impositiva y el 56% se inclinó por priorizar el orden y la seguridad frente a una mayor ampliación de libertades y garantías.