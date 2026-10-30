Kicillof apuntó contra Milei en Jujuy y llamó a construir una alternativa electoral

El gobernador bonaerense participó de una actividad política en Jujuy, donde cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y planteó la necesidad de construir una alternativa electoral. “Nadie se salva solo”, sostuvo.

El gobernador bonaerense participó de una actividad política en Jujuy, donde cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y planteó la necesidad de construir una alternativa electoral. “Nadie se salva solo”, sostuvo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó este viernes la provincia de Jujuy, donde cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y llamó a construir una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. “Nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional”, expresó durante un acto en el Club Altos Hornos Zapla.

En su discurso, el mandatario calificó al Gobierno de La Libertad Avanza como “la estafa electoral más grande de la historia” y cuestionó las consecuencias económicas de sus medidas. En ese sentido, mencionó los tarifazos, el endeudamiento y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos. También señaló la situación de los productores de tabaco, caña de azúcar y comerciantes jujeños.

La agenda de Kicillof en Jujuy comenzó con una reunión con el gobernador Carlos Sadir, con quien firmó convenios de cooperación entre ambas provincias. Durante su visita, también planteó la necesidad de fortalecer el federalismo y promover el trabajo conjunto entre los distritos para afrontar la situación económica.

Por último, el gobernador bonaerense convocó a la militancia y a distintos sectores políticos y sociales a participar de la construcción de una alternativa nacional. Sostuvo que el objetivo debe ser impulsar un proyecto basado en la producción, el trabajo, la educación y la salud, y remarcó la importancia de construir acuerdos de cara al próximo escenario electoral.