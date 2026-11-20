El gobernador bonaerense encabezó un acto en Punta Indio y lanzó una fuerte crítica a quienes, según sostuvo, ponen en riesgo la soberanía nacional. También defendió la industria, la educación pública y los recursos estratégicos.

El gobernador bonaerense encabezó un acto en Punta Indio y lanzó una fuerte crítica a quienes, según sostuvo, ponen en riesgo la soberanía nacional. También defendió la industria, la educación pública y los recursos estratégicos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes un acto por el Día de la Soberanía Nacional en Punta Indio, donde lanzó una fuerte frase contra quienes, según consideró, ponen en riesgo los intereses del país: “Los argentinos no somos empanadas. Y los que se sientan empanadas, que se vayan a servirle a otros países”.

Durante su discurso, Kicillof sostuvo que la soberanía se defiende a través del cuidado de la industria, la educación pública, los recursos y el trabajo nacional. Además, remarcó que el país no debe “arrodillarse ante las imposiciones extranjeras” y aseguró que desde la Provincia buscan representar los intereses del pueblo bonaerense.

En ese marco, vinculó la fecha histórica con el escenario internacional y la disputa por los recursos estratégicos, energéticos, minerales y el desarrollo tecnológico. El mandatario señaló que el mundo atraviesa una transición económica y geopolítica, en la que se debate dónde se instalará la industria, cómo se distribuirá el trabajo y quién controlará los recursos naturales y el conocimiento científico.

Por último, destacó el potencial argentino en materia de recursos naturales, capacidades científicas, tecnología e industria nacional. “Estamos ventajosamente posicionados ante el mundo que se viene”, afirmó, y planteó como interrogante quién se beneficiará de los recursos, la industria y las capacidades del país.