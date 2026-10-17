Banfield no pudo con Argentinos en el Lencho

Banfield cayó por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el Estadio Florencio Sola. El Taladro está lejos de los playoffs.

Banfield cayó por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el Estadio Florencio Sola. El Taladro está lejos de los playoffs.

Banfield cayó por 1 a 0 ante Argentinos Juniors, en un partido que se disputó esta tarde en el Estadio Florencio Sola, cuando quedan tres fechas para el cierre de la competencia regular. El Taladro está afuera de los playoffs, pero el Bicho alcanzó la cima de la Zona A.

El conjunto de la Paternal se impuso por la mínima con gol de Matías Giménez, a los 21 minutos del segundo tiempo.

Banfield se quedó con 13 puntos y está lejos de la zona de playoffs, a falta de tres fechas para el final. El último en clasificar es Independiente Rivadavia, con 18 unidades y un partido menos.

El elenco dirigido por Nicolás Diez también alcanzó la cima de la Zona A, con 25 puntos, pero esta noche puede ser alcanzado por Rosario Central (juega esta noche) o Belgrano (el partido será mañana).

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