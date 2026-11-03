Banfield perdió con Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini

Banfield cayó por 3 a 1 y suma apenas 14 puntos en 15 fechas. Cierra la competencia ante Atlético de Tucumán.

Banfield cayó por 3 a 1 y suma apenas 14 puntos en 15 fechas. Cierra la competencia ante Atlético de Tucumán.

Banfield no tuvo una buena jornada y cayó por 3-1 ante Independiente Rivadavia, en el encuentro válido por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026.

La visita había empezado en ventaja desde los 8 minutos en el estadio Bautista Gargantini, con gol de Santiago Daniele, pero el dueño de casa remontó con el doblete de César Florentín y el tanto en contra del propio Daniele, a los 10, 14 y 45 minutos de la primera etapa.

El triunfo ubica a la “Lepra” mendocina en el séptimo lugar, cortando su racha de cuatro partidos sin ganar para llegar a los 22 puntos, mientras que los dirigidos por Pedro Troglio tienen apenas 14 puntos en 15 fechas, marcha antepenúltimo en el grupo y ya no tiene chances de clasificar.

En la próxima fecha, los dirigidos por de Alfredo Berti se medirán ante Gimnasia de Mendoza en uno de los clásicos de la provincia, en condición de visitante; mientras que el Taladro cerrará el torneo ante Atlético de Tucumán, sin fecha ni horario confirmado para ninguno de los dos encuentros.