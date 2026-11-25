Tras siete años, Indiana Fernández dejó de ser la entrenadora del plantel de fútbol femenino Banfield. El homenaje del club.

Tras siete años, Indiana Fernández dejó de ser la entrenadora del plantel de fútbol femenino Banfield. El homenaje del club.

La entrenadora del plantel de fútbol femenino de Banfield, Indiana Fernández, se despidió después de siete años y tuvo un merecido homenaje. La cancha 10 del predio que tiene el Taladro en Luis Guillón lleva su nombre.

Luego de siete años de escribir páginas enteras en la historia del fútbol femenino del Taladro, la entrenadora se despidió del plantel. Su reemplazante es Josefina Duffo, quien ya venía trabajando con el cuerpo técnico.

En el marco del homenaje, el club anunció que la Cancha 10 del Campo de Deportes lleva su nombre. Las emotivas palabras de las jugadoras, que reconocen su apoyo, acompañamiento y empuje, fueron el corolario de una historia que será recordada.

El cierre de su historia fue en el Estadio Florencio Sola, Banfield empató 1-1 con Huracán en la última fecha del Torneo 2026. El Taladro terminó tercero en la tabla, con 29 puntos, en el marco del Clausura de la Liga de Fútbol Femenino.