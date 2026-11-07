Banfield cerró su participación en el Clausura con un empate

Banfield empató 2-2 con Atlético de Tucumán en el Florencio Sola, con goles de Alexander Machado y Lautaro Gómez. Queda la pelea por Copa Argentina.

Banfield empató 2-2 con Atlético de Tucumán en el Florencio Sola, con goles de Alexander Machado y Lautaro Gómez. Queda la pelea por Copa Argentina.

Banfield cerró la competencia en el Clausura de la Liga Profesional de Fútbol con un empate ante Atlético Tucumán. Fue 2-2 en el Estadio Florencio Sola.

¿Los goles? Juan Rodríguez por duplicado para el Decano, a los 15 y los 18 minutos del primer tiempo, y Alexander Machado, 13 del complemento, y Lautaro Gómez, 33 de la segunda mitad, para el Taladro. Hubo un gol anulado por el VAR de David Zalazar.

Ambos equipos ya no tenían chances de poder clasificarse a los playoffs, pero sí era un duelo relevante para acomodarse con los promedios de cara al 2027. Con este panorama, comenzarán complicados en la nueva temporada.

De esta manera, el Decano quedó con 18 unidades en su grupo y el Taladro con 15. Además, en la tabla anual, también quedaron pegados: Banfield quedó 25 en la tabla general con 33 unidades y Atlético quedó 26, con 32.

El equipo del sur del Conurbano tiene otra bala para intentar levantar un título a fin de año y clasificarse a la Copa Libertadores.

Para eso, deberá superar a Boca en las semifinales de la Copa Argentina el próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 19:00 en el estadio “Malvinas Argentinas” de Mendoza. En caso de avanzar, se enfrentará a Platense en la final.