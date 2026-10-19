Juegos Bonaerenses: 310 deportistas y artistas brownianos viajaron a la final en Mar del Plata

Una delegación de 310 deportistas y artistas brownianos partió este domingo de nuestro distrito y ya se encuentra en Mar del Plata para disputar la final de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses que tendrá lugar del 19 al 23 de octubre en esa ciudad balnearia.

La comitiva, integrada por juveniles, adultos mayores, personas con discapacidad y disciplinas culturales, partió ayer al mediodía desde el Polideportivo de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo y Quiroga, con el objetivo de representar al Municipio de Alte Brown en esta importante competencia provincial.

En la última edición, Almirante Brown tuvo un registro histórico al consagrarse subcampeón y subiendo al podio general, sumando un total de 61 medallas: 36 de oro, 16 de plata y 9 de bronce.

La presentación de la gran final se realizará hoy, lunes por la tarde en Las Toscas, y las competencias se extenderán hasta el viernes 23 de octubre en las distintas sedes de la ciudad balnearia.

En la categoría Juvenil viajaron deportistas que competirán en las siguientes disciplinas: patín, taekwondo, gimnasia artística, natación, rugby, atletismo, ajedrez, bonaerenses en carrera y deportes trasplantados.

Los Adultos Mayores competirán en bochas (femenino, masculino e intergeneracional), sapo, coreografía, newcom, natación y Bonaerenses en Carrera. Por su parte, la delegación de personas con discapacidad lo hará en natación, atletismo, Bonaerenses en carrera, boccia, básquet y fútbol intelectual.

Y las disciplinas culturales participarán solista vocal, danza teatro, teatro, stand up, tango, malambo, videominuto y cuento. Ayer la delegación browniana fue acompañada en su partida por el intendente interino Juan Fabiani y el titular del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez.

En esta edición Almirante Brown competirá en 21 disciplinas y 8 culturales, reafirmando una vez más el compromiso y el talento de nuestros vecinos en distintas áreas del deporte y la cultura.

Durante este año 12.194 participantes brownianos formaron parte de las distintas etapas con el objetivo de llegar a la final que ahora se desarrolla en Mar del Plata.