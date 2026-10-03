Loki, uno de los descubrimientos en el cañón submarino de Mar del Plata

Loki, el pepino de mar nombrado así por el dios de la leyenda nórdica, es uno de los hallazgos de la expedición en el cañón submarino de Mar del Plata.

Loki, el pepino de mar nombrado así por el dios de la leyenda nórdica, es uno de los hallazgos de la expedición en el cañón submarino de Mar del Plata.

El taller internacional de identificación de especies Species Discovery Workshop analizó muestras biológicas de la expedición Talud Continental IV en el cañón submarino Mar del Plata, y reveló el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y cinco géneros que allí habitan.

Se trata de descubrimientos realizados a partir de muestras obtenidas en la campaña, en la que participaron científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute (SOI) en agosto de 2025.

Desde el CONICET indicaron que, según una estimación preliminar, se creía que el hallazgo era de al menos 40 nuevas especies marinas, pero la cifra se elevó momentáneamente a 57, que se dividen en 20 copépodos, 2 equinodermos, 14 cnidarios, 1 molusco escafópodo, con 5 nuevos géneros científicos que abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos.

Loki, el hallazgo más resonante

Entre los hallazgos clave se encuentra el pepino de mar “Loki” (Peniagone sp.), un llamativo equinodermo de aguas profundas, nombrado por sus apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios de la leyenda nórdica.

Se trata de una de las especies nuevas más destacadas de las que fueron identificadas durante el taller. Con extraordinarias imágenes in situ y video capturados en el fondo marino, “Loki” representa una de las hasta 10 nuevas especies de holoturias descubiertas durante el taller.

Además, el taller identificó nuevas especies de corales, incluyendo dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia. Entre los aspectos más destacados se encuentran la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral de vivo color rojo anaranjado Orstomisis sp.

El workshop fue liderado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con SOI y coordinado localmente por los investigadores del CONICET Martín Brogger y Valeria Teso. Aún quedan por revelar nuevas especies halladas en aquella expedición, cuyas muestras no se llegaron a analizar.