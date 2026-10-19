Santilli sobre las elecciones: “Milei les gana a todos”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, garantizó que saldrá la reforma electoral y la victoria de Javier Milei en las elecciones de 2027.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, garantizó que saldrá la reforma electoral y la victoria de Javier Milei en las elecciones de 2027.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que “con o sin PASO, (Javier) Milei vuelve a ganar” y remarcó que si esta semana hubiera elecciones la gente lo volvería a votar. Además, confió en lograr la eliminación de las PASO (primarias abiertas simultáneas y olbigatorias).

“Dijeron que no iba a poder gobernar y pudo. Dijeron que no iba a salir la Ley Bases y salió como salieron todas. Y la reforma electoral va a salir y los gobernadores la van a apoyar porque ven lo que piden la sociedad”, aseguró en LN+

“Si este domingo hay elecciones, Milei les gana a todos. Les gana a todos. Les vuelve a ganar”, afirmó el funcionario. “Con PASO, sin PASO, va a ganar”, sostuvo.

Reforma electoral

Santilli aseguró que la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo simplificar el calendario electoral y reducir el gasto público. “La reforma electoral no es una reforma para eliminar las PASO. La reforma electoral es una reforma para los ciudadanos”, explicó.

En ese sentido, argumentó que los argentinos no quieren concurrir a las urnas “seis veces en un año” ni que se gasten “200 millones de dólares para una PASO”.

El jefe de Gabinete recordó que Milei había planteado la eliminación de las primarias antes de llegar a la Presidencia y destacó la implementación de la boleta única como uno de los compromisos cumplidos por el Gobierno.

Además, manifestó su confianza en que el oficialismo reunirá los apoyos legislativos necesarios para avanzar con los cambios. “La reforma electoral va a salir”, aseguró, y reiteró que también avanzará la eliminación o suspensión de las PASO.