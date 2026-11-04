Baradel reemplazará a Yasky en la CTA-T

Roberto Baradel sucederá a Hugo Yasky en la CTA de los Trabajadores. Lideraba la lista 10, junto a Daniel Catalano y Edgardo Llano.

Roberto Baradel sucederá a Hugo Yasky en la CTA de los Trabajadores. Lideraba la lista 10, junto a Daniel Catalano y Edgardo Llano.

Escrutado más del 90% de las mesas, la Lista 10 – MÁS CTA se impone en todas las provincias y regionales del país con una cifra que supera el 95% de los votos, en los comicios de la Central de las y los Trabajadores de la Argentina (CTA-T).

La nueva conducción nacional estará encabezada por Roberto Baradel (SUTEBA) como Secretario General, acompañado por Daniel “Tano” Catalano (ATE Capital) y Edgardo Llano (APA) como Secretarios Generales Adjuntos.

“Es un gran orgullo y un desafío muy grande asumir la conducción de la CTA-T por el voto directo de las y los trabajadores de todo el país y es un honor suceder a Hugo Yasky al frente de esta Central”, aseguró Baradel.

Y apuntó: “El contundente triunfo de la lista 10 va a estar al servicio de la construcción, al servicio de la lucha, de la organización y del fortalecimiento de la unidad de la clase trabajadora. Vamos a aportar a la construcción de un proyecto político que derrote a un gobierno negacionista ajustador cruel autoritario entreguista y represor y que gobierne a favor del pueblo“.

Por su parte, el actual secretario general y diputado nacional Hugo Yasky continuará integrando la conducción nacional de la Central al frente de la Secretaría de Acción Política.

“La jornada electoral se desarrolló con total normalidad y con un masivo compromiso militante en todo el país, reflejado en la fiscalización, participación y el escrutinio de las más de 2.600 mesas habilitadas a lo largo y ancho del territorio nacional”, precisaron desde la central.