El jefe de Gabinete, Diego Santilli, envió este martes al Senado de la Nación el 147.° Informe de Gestión que deberá defender mañana ante el pleno de la Cámara alta, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Santilli afrontará este miércoles a partir de las 15 su primera presentación, según establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Se anticipa extensa y marcada por los reclamos de la oposición sobre temas sensibles para la Casa Rosada.

​Será el estreno parlamentario del ministro coordinador desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio, tras la abrupta renuncia de Manuel Adorni en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

​Para la cita, la Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas enviadas por doce bloques parlamentarios.

En el recinto, el funcionario estará escoltado por los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, aunque —a diferencia de la última exposición de Adorni en Diputados en abril— no está prevista la presencia del Presidente ni del resto de los ministros.