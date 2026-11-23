El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará el próximo miércoles en el Senado para brindar su primer informe de gestión. Recibió más de 1600 preguntas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará el próximo miércoles en el Senado para brindar su primer informe de gestión. Recibió más de 1600 preguntas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afrontará el próximo miércoles a partir de las 15 su primera presentación ante el Senado para brindar el informe de gestión establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

​Será el estreno parlamentario del ministro coordinador desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio, tras la abrupta renuncia de Manuel Adorni en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En el recinto, el funcionario estará escoltado por los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, aunque —a diferencia de la última exposición de Adorni en Diputados en abril— no está prevista la presencia del Presidente ni del resto de los ministros.

La Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas enviadas por doce bloques parlamentarios.

​​El grueso de los interrogantes se concentra en el área económica, que reúne el 46% del temario (392 preguntas) con pedidos de precisiones sobre nivel de actividad, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria y el estado de la obra pública y las rutas nacionales.

​En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, con el 18% de las consultas (234 preguntas) vinculadas a jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales.

El podio lo completa el Ministerio de Salud con el 11,5% (148 preguntas), donde la oposición puso la lupa sobre la situación del PAMI, los hospitales públicos, el recorte en las prestaciones para personas con discapacidad en el Presupuesto 2027 y el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.

​También hay preguntas sobre Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central, incluyendo consultas específicas sobre las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.