Toque de queda en Francia por las violentas protestas

Tras las violentas protestas del fin de semana, el gobierno francés impuso toque de queda en distintas ciudades a partir de hoy.

Tras las violentas protestas del fin de semana, el gobierno francés impuso toque de queda en distintas ciudades a partir de hoy.

Tras la violencia en las calles que provocó desmanes y saqueos en los principales centros urbanos de Francia durante el fin de semana, el primer ministro Sébastien Lecornu resolvió la imposición de toques de queda de carácter parcial a partir de la jornada nocturna de este lunes.

La disposición gubernamental se conoció tras el cierre de un comité de crisis encabezado por el jefe de gobierno francés, quien instruyó a los prefectos de cada departamento para que articulen los perímetros de exclusión horaria junto a las autoridades comunales.

La postura adoptada por la gestión de Emmanuel Macron busca contener el desborde generado al margen de las masivas movilizaciones contra el incremento en el costo de vida.

Si bien las protestas tuvieron un eje reivindicativo pacífico, grupos radicalizados protagonizaron incidentes tanto el sábado como en las últimas horas del domingo, con incendios de barricadas, destrozos en la vía pública e irrupciones en locales comerciales.

Macron reconoció públicamente grietas en la respuesta policial durante los episodios del fin de semana e insto a diseñar “nuevos modos operativos” orientados a “poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos”.